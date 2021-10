Barça-coach Koeman verwacht “reactie tegen Vallecano” na thuisnederlaag in Clasico

Barça-coach Ronald Koeman verwacht een reactie van zijn team, woensdag in het competitieduel uit bij Rayo Vallecano op de elfde speeldag in La Liga, na de smadelijke 1-2 thuisnederlaag van zondag in de Clasico tegen Real Madrid.

Na die tweede competitienederlaag van het seizoen is FC Barcelona in de stand met vijftien punten weggezakt naar de negende plaats. “Barcelona is altijd verplicht om te winnen, en al zeker na een nederlaag”, vertelde de Nederlander dinsdag tijdens een persmoment.

“We weten wat er ons te doen staat: goed voetbal brengen, kansen creëren en efficiënt zijn voor doel. Ik denk echt dat mijn team nog bij machte is om te reageren. Ik voel immers dat we vooruitgang boeken. Je mag je zeker niet vastpinnen op één resultaat. Ik begrijp dat een nederlaag tegen Real teleurstellend is, maar er waren ook heel wat positieve zaken. We zijn de juiste weg ingeslagen.”

Koeman werd zondag bij het wegrijden bij Camp Nou opgehouden door enkele tientallen supporters, veelal jonge fans, die samendromden om zijn auto en met hun mobiele telefoons opnames maakten. Ze sloegen op de auto en één supporter ging zelfs op de motorkap liggen om een selfie te maken. Op beelden op de sociale media is te zien hoe Koeman langzaam door de groep heen rijdt.

“Volgens mij is dit eerder een sociaal probleem. We hebben het hier over mensen die niet goed zijn opgevoed en de regels en waarden niet respecteren. Veel aandacht hoeven we hen niet te geven.”

Bij de Catalanen staan er vraagtekens achter de naam van Ansu Fati. Frenkie de Jong en Pedri zijn al zeker out. “Hij heeft wat last, maar dat heeft niets te maken met zijn vorige blessure (Fati stond tien maanden aan de kant met een kniekwetsuur, red). Morgen/woensdag bekijken we of hij zal meereizen.”