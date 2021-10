Grootouders voor het Klimaat organiseren denkavond rond klimaatrechtvaardigheid

Klimaatrechtvaardigheid is een centraal begrip binnen de werking van de Grootouders en vele andere milieuorganisaties. De maatregelen tegen de opwarming mogen de meest kwetsbare mensen niet treffen, hier niet en niet in het Zuiden. Integendeel, we moeten naar een duurzaam economisch systeem dat spoort met een beleid van herverdeling en strijd tegen armoede. Met dit thema wisten de Grootouders op 20 oktober een goedgevulde zaal De Ontdekking te boeien. Moderator Indra Dewitte (HBVL) ging hierover in gesprek met vier gasten die elk een eigen invalshoek hadden. Eerst kwamen Els Hertogen (directeur 11.11.11) en Lode De Witte (voorzitter Oxfam) aan het woord. Even later kwam burgemeester Wim Dries in de zetel plaatsnemen -hij sprak over de lokale aanpak vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Tenslotte stak Mustafa Harraq een boeiend verhaal af over de bezinningstochten die hij organiseert in de Sahara. Vanuit de organisatie Genesis is hij in Zuid-Marokko ook actief in de bestrijding van de oprukkende droogte via bosaanplantingen en de aanleg van waterputten. De plaatselijke Noord-Zuidraad hielp bij de praktische organisatie van deze geslaagde avond, waarin het publiek actief deelnam aan de gedachtewisseling. (foto: Liesbet Croughs)