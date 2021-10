Frankrijk in rep en roer: de baguette wordt duurder

Frankrijk staat in rep en roer door een prijsstijging van… de baguette. De productiekost van de bakkers is zodanig gestegen dat ze niet anders kunnen dan de prijs op te drijven, zo melden Franse media. Gelukkig lijkt de stijging beperkt te blijven tot 5 of 10 cent.

De belangrijkste reden voor de verhoogde prijs van de baguette is de prijs van meel. Die is dit jaar met 30 procent gestegen, zegt Dominique Anract, de voorzitter van de nationale vereniging van Franse patissiers en bakkers. Dat heeft wat te maken met het vochtige weer, waardoor de oogsten in heel wat gebieden in Frankrijk mislukten. Maar vooral de regenval en de branden in Rusland en Canada hebben een grote invloed op die stijging.

“De prijs van tarwe wordt wereldwijd vastgelegd in Chicago”, zegt Anract. De slechte oogsten op verscheidene plaatsen hebben de prijs dus internationaal de hoogte ingejaagd. “De balans tussen vraag en aanbod is verstoord”, klinkt het nog.

De gewone baguette zou daarmee in prijs verhogen naar gemiddeld 1 euro. De prijsstijging is op enkele plaatsen al doorgevoerd, klinkt het nog. “Er komt 5 à 10 cent bij. De productiekosten stijgen en dus zullen de prijzen voor de consument volgen.”