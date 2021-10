Gezichtsherkenning op telefoon van kickbokser werkt niet meer na “bloedbad” tegen Belg

Wanneer verslaggevers na afloop een vraag wilden stellen aan de zwaar gehavende bokser moesten ze eerst zwaaien. Door zijn dichte oog zag Verhoeven ze anders niet. Het gaf maar eens extra aan hoe toegetakeld hij was. “Of ik een telefoon met gezichtsherkenning heb? Ja, toevallig wel. Ik ga meteen proberen of het nog werkt”, aldus Verhoeven tijdens de persconferentie na afloop. Hij haalde direct zijn mobiel uit zijn zak. “Nope. ’Gezicht komt niet overeen’.”

Verhoeven erkende dat hij tijdens de partij behoorlijk last had gehad van de zwelling in zijn gezicht. “Had ik pijn? Ja. Je voelt elke klap, maar als vechter geef je pijnprikkels een plekje. Je schakelt ze als het ware uit.”

Verhoeven verliet zaterdag ver na middernacht het Gelredome. Hoewel de ringarts geen ernstige schade had geconstateerd, ging de kickbokser voor de zekerheid toch even langs bij een ziekenhuis voor een extra check. Ook vertelde Verhoeven van plan te zijn om langs te gaan bij een McDonald’s-filiaal. Na alle opofferingen van de afgelopen periode was het tijd voor een vette hap. “Even wat slechts eten!”