Radiopresentator verontschuldigt zich bij dochter van Gordon Ramsay nadat hij haar “mollig klein ding” noemde

Radiopresentator Steven Allen (67), bekend van het programma Newsbeat, was vorige week in opspraak gekomen toen hij in zijn programma even inging op het feit dat Tilly Ramsay zou deelnemen aan de populaire tv-programma’s Celebrity masterchef Australia en Strictly come dancing. “Echt? Kan zij dansen? Ik ben haar nu al beu. Ze is een mollig klein ding, is je dat ook al opgevallen? Door het eten van haar vader, kan ik me voorstellen.”

De 19-jarige Tilly Ramsay gaf daarna op sociale media te kennen niet gediend te zijn van de commentaren van Allen. “Dit is een stap te ver”, schreef ze, waarop ze heel veel steun kreeg van andere bekendheden en het grote publiek. “Ik kan niet aanvaarden dat mensen denken dat je zomaar iemands gewicht en voorkomen kan bekritiseren.” Ze pikt het niet, zo schreef ze nog, “dat een 67-jarige man zoiets zegt op een nationale radiozender”.

Ondertussen heeft Allen zich verontschuldigd, zo meldt BBC.