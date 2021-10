Dopingverhalen blijven Britse renners achtervolgen: “Topper reed weg van controle in aanloop naar Spelen 2012”

Waarom reed een Brits toprenner in 2012, enkele dagen voor de olympische wegrace in London, zomaar weg toen een dopingcontroleur een test kwam afnemen? Met die vraag worstelt de Britse publieke opinie, nauwelijks enkele dagen nadat het mondiaal antidopingagentschap WADA een vernietigend rapport publiceerde omtrent het gebruik van nandrolon in de jaren voor de Spelen in London.

Nu is er dus een nieuw rapport opgedoken waarin wordt verteld hoe een renner wegrijdt op het moment dat een dopingcontroleur zich aandient. Het rapport verwijst naar “een renner van wereldklasse” die zich verveeld toonde met het feit dat er een urinetest moest worden afgenomen op het moment dat de renners op het punt stonden te vertrekken voor een trainingsrit. De vijf geselecteerden voor de olympische wegrit waren: Bradley Wiggins, Chris Froome, Mark Cavendish, Ian Stannard en David Millar.

De niet genoemde renner weigerde zijn trainingsschema aan te passen en er werd overeen gekomen dat de test na de training zou worden afgenomen. De controleur besloot de renners met de wagen te volgen maar geraakte hen over de smalle wegen al snel kwijt. De urinestaal werd achteraf wel degelijk afgenomen maar volgens dopingjagers was wat die dag gebeurde hoogst verontrustend. Er werd evenwel destijds geen officiële klacht of rapport opgesteld. “De controleur had de feiten moeten rapporteren maar aangezien de test een negatief resultaat opleverde en gezien de reputatie van de renner is dit niet gebeurd”, wordt een hooggeplaatste anonieme bron geciteerd.

Shane Sutton, destijds hoofd van British Cycling, ontkent dat de renner in kwestie iets te verbergen zou hebben gehad. “De renner in kwestie was de zuiverste renner ooit. Het is jammer dat men nu zulke verhalen begint te vertellen na al wat deze groep heeft bereikt.”

Eerder had de ‘Mail on Sunday’ al geopenbaard dat in de aanloop naar de Spelen sporen van steroïden gevonden waren in de urine van een Brits renner en dat British Cycling hierdoor een eigen testprogramma had opgestart waarbij het gebruikmaakte van niet bij WADA geaccrediteerde laboratoriums. Met medeweten het Brits antidopingagentschap bovendien. Er zouden ook sporen van nandrolon zijn gevonden in een sample van één van de Britse toprenners.

Sutton aanvaardt de feiten niet. “Het enige wat ik kan zeggen, hand op mijn hart, is dat deze groep atleten de zuiverste groep was die ik ooit heb ontmoet.”