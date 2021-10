Peerse harmonie brengt muzikaal sprookje

In BICC ’t Poorthuis namen de harmonie en verteller-muzikante Lisianne Madou de kinderen en hun (groot)ouders mee op een muzikaal avontuur. Na een spannend openingsstuk klonk het verhaal van de Gelaarsde Kat en de Arme Molenaarszoon. Nadien maakten de kinderen in verschillende muziekstukken kennis met de verschillende muziekinstrumenten. Er werd veel gelachen, aandachtig geluisterd en ook goed meegeklapt met de muziek op het ritme van 'een boterham met choco'. Elke instrumentengroep kwam aan bod. Na afloop van het concert klonk in de zaal: “Is het nu al gedaan, mama?” en “Ik wil ook in een orkest meedoen”. Meteen een teken dat het een geslaagde namiddag was.