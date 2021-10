Nieuwe overeenkomst voor woonzorgcentrum Kimpenhof Opglabbeek

De gemeente sluit een nieuwe overeenkomst af met de nv Kimpenhof en vzw Sint-Barbara voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum in Opglabbeek.

Hiervoor is een grondruil, ongeveer 30 are, tussen gemeente en de investeerder afgesloten. “Het verschil in oppervlakte tussen de twee percelen wordt vereffend met een opleg van 233 500 euro, te betalen aan de gemeente. Er geldt ook een recht van opstal. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe rusthuis zal ten laatste op 31 maart 2022 toegekend worden”, verwacht schepen Plessers. (RDr)