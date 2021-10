Ronald Koeman na belaging door eigen Barça-fans: “Ze weten niet wat waarden en normen zijn”

De beelden waren nochtans de wereld rondgegaan. Daarop is te zien hoe ‘fans’ van Barcelona op de wagen van de Nederlander slaan en spugen. Koeman werd in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Raye Vallecano nogmaals aangesproken over wat er gebeurd was. “Ik denk niet dat er een oplossing bestaat”, zei de Nederlander. “Het is een sociaal probleem met mensen met een opvoedingsprobleem. Zij hebben normen noch waarden.”

Volgens Koeman zijn het geïsoleerde gevallen. “De sfeer afgelopen zaterdag in het stadion, zelfs toen het 0-2 werd, was tegenovergesteld. Ach, ik wil er niet te veel aandacht aan besteden. Het lijkt ook alsof enkel ik geviseerd werd maar ook de spelers, met hun familie in de wagen, werden gelijkaardig behandeld. Hoe we dit moeten oplossen? Ik weet het niet maar we moeten een oplossing zien te vinden. Dit is een sociaal probleem dat zich helaas wereldwijd voordoet.”