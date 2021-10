Coronacijfers gaan door het dak: Limburg heeft het hoogste reproductiegetal

De coronabesmettingen in onze provincie gaan door het dak. 3.366 Limburgers per week raken besmet met het virus. "Het virus circuleert snel in de Limburgse scholen, maar het heeft bijna geen effect op de min 12-jarigen," zegt directeur van Welzijn en Gezondheid van het Vrij CLB Limburg, dokter Bea Meertens. Het huidige testbeleid in de scholen zorgt voor chaos. Kinderen die ziek zijn, moeten thuis blijven. En pas als ze symptomen vertonen, moeten ze getest worden, vindt Vrij CLB Limburg. Het is dus de hoogste tijd voor een andere aanpak. Klassen in quarantaine plaatsen en scholen sluiten heeft weinig zin, klinkt het.