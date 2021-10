Na zijn ‘verbanning’ tegen OH Leuven heeft Bernd Hollerbach Christian Brüls weer in de armen gesloten. Dat liet de coach van STVV zelf weten tijdens zijn persconferentie voor de bekerwedstrijd van woensdagavond tegen Seraing. “We zijn een familie en zelfs in de beste families komt soms wel eens ruzie voor”, aldus Hollerbach.