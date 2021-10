Een 47-jarige man uit Pelt is dinsdag door de Hasseltse correctionele rechtbank wegens partnergeweld op 1 maart 2021 veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een boete van 800 euro. De man verkeerde in staat van wettelijke herhaling. Aan het uitstel voor celstraf en boete zijn voorwaarden gekoppeld. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn agressie-, alcohol- of andere problematieken.