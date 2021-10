Kim Meylemans zet elfde tijd neer op testevent in Peking

Kim Meylemans is maandag op de elfde plaats geëindigd in een testevent in het skeleton bij de vrouwen op de olympische baan in de buurt van de Chinese hoofdstad Peking, waar begin volgend jaar de Olympische Winterspelen gehouden worden.

De Alkense kwam in de eerste run niet verder dan de 21e plaats, maar maakte dat met een zege in de tweede run helemaal goed. Met een tijd van 2:08.34 was de Belgische skeletoni 2.19 trager dan de Duitse winnares en regerende wereldkampioene Tina Hermann.

In de tweemansbob bij de vrouwen kwamen An Vannieuwenhuyse en Kelly Van Petegem in 2:07.58 niet verder dan de zestiende stek, na respectievelijk een zestiende en vijftiende plaats in de twee runs, op 2.59 van het Duitse Duo Laura Nolte en Deborah Levi.