Een vijftigjarige man uit Sambreville met vijftig correctionele veroordelingen achter zijn naam is dinsdag door de Hasseltse strafrechter veroordeeld tot 14 maanden cel en 400 euro boete. Samen met een 41-jarige kompaan uit Charleroi had hij in een sociaal restaurant ingebroken om er een geldwisselautomaat met kluis te stelen.