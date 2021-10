Antwerpse Zoo treurt om koala Alinga

In de Antwerpse Zoo is maandag koalavrouwtje Alinga overleden. Ze had een gezwel aan haar cloaca, de lichaamsopening voor voortplanting en ontlasting. Ze vierde net haar achtste verjaardag, de middelbare leeftijd voor een koala.

Alinga verhuisde in 2016 vanuit de Franse dierentuin Beauval naar Zoo Planckendael. Daar werd ze in september 2017 mama van Sassafras en in juli 2018 van Tin-Tookie. Papa van de kleintjes, Maka, is samen met Alinga naar Antwerpen verhuisd. Voor hem gaat de stamboekhouder nu op zoek naar een nieuwe, onverwante partner. Tin-Tookie woont nog altijd in Planckendael.

De verzorgers zijn erg bedroefd door het verlies van Alinga. “We zijn ontzettend geroerd. Alinga was een koala met pit, geen echt doetje”, vertelt verzorger Nicky. “Ze had haar eigen karaktertje met een gezonde portie koppigheid. Alinga was zo fijn om mee te werken! En bovendien was het een schoonheid.”(bl)