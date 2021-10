Coldplay kondigt extra concert in Brussel aan

Hun nieuwe plaat Music of the spheres mag dan wel gemengde kritieken gekregen hebben, Coldplay is duidelijk nog niet uitgespeeld. Afgelopen vrijdag verkochten ze meer dan 150.000 tickets voor hun concerten in het Koning Boudewijnstadion, volgend jaar op 5,6 en 8 augustus. De band doet onze hoofdstad aan met hun Music of the spheres world tour. Een tournee die de band zo ecologisch mogelijk wil aanpakken. Zo is het de bedoeling dat elk concert op 100% hernieuwbare energie draait.

Nu kondigt de band aan dat er een vierde show in Brussel zal plaatsvinden, op dinsdag 9 augustus. Net zoals op maandag 8 augustus treedt de artrockband London Grammar aan als speciale gast. De ticketverkoop voor dit extra concert start op vrijdag 29 oktober om 9 uur. Tickets zijn te koop via ticketmaster.be.