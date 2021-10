Waar zat de kapper met zijn hoofd? Angelina Jolie bespot wegens slordig kapsel

De Amerikaanse actrice Angelina Jolie (48) was zondag te gast in Rome, waar ze de première van haar nieuwe Disneyfilm Eternals bijwoonde. Ze droeg voor de gelegenheid een lange, zilverkleurige jurk en haar bruine lokken hingen sluik. Dat kapsel roept echter vragen op, want fans zien wel heel erg duidelijk dat ze voor haarextensions koos. “Ontsla die kapper”, klinkt het op sociale media.

© EPA-EFE

Bij haarextensions is het de bedoeling het eigen kapsel te verlengen met een strook haar in dezelfde kleur. Normaal is die overgang niet zichtbaar, maar wordt het strookje met extra lokken verknipt om een volumineus geheel te vormen.

Tijdens dat proces is het misgelopen bij Angelina Jolie, die haar dochters Zahara en Shiloh meenam naar het evenement. Op de première van de film was op de rode loper immers duidelijk te zien dat er extensions in haar coupe waren aangebracht.

De haren waren allesbehalve opgeknipt of verweven met de eigen lokken, maar hingen als tapijtje onder de originele haarpunten. Een brute overgang, alsof er een trapje in haar coupe zat.

Veel fans merkten de beautyblunder op en zijn op sociale media niet mals voor de kapper die dit werk heeft geleverd. “Wie heeft haar zo naar buiten laten gaan?”, vraagt iemand zich af. “Ontsla die kapper”, smeekt een ander.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen