Bekijk hier de mooiste herfstbeelden van onze lezers, deel 1

Maak deze herfst een prachtige foto in eigen provincie die de schoonheid van Limburg en/of dat knusse herfstgevoele alle eer aandoet, en stuur ‘m in via bovenstaande link. De allermooiste beelden krijgen elke zaterdag een plek in Goesting, en komen in een online poll voor onze lezers terecht: wie de meeste stemmen verzamelt, wint een wijnpakket.

Dit zijn onze favorieten van deze week. Je vindt deze beelden ook terug op de backcover van weekendmagazine Goesting op zaterdag 30 oktober.

Gouwe Ouwe

Foto ingestuurd door Chris Franken uit Dilsen-Stokkem

“Herfst aan de Oude Maas in Dilsen.”

Paddenstoelen pad

Foto ingestuurd door Els Vandebrouck uit Heusden-Zolder

“Mooi rode herfstbladeren met prachtige paddenstoelen tijdens een wandeling in het Vogelzangbos.”

Zonneklopper

Foto ingestuurd door Jos Cuypers uit Lommel

Herfstavontuur

Foto ingestuurd door Stijn Vanschoonbeek uit Lummen

”Herfstwandeling aan Koersel Kapelleke.” hvdv