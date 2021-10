De maat is vol: “Huisartsen zullen geen hoogrisicocontacten meer testen”

“De maat is vol, want de eerstelijnszorg is aan het imploderen”, klinkt het. “We hebben niets aan maatregelen die volgende week van kracht gaan, er moet nu iets gebeuren,” zegt voorzitter Roel Van Giel. “Zeggen dat ingrijpen nog niet nodig is omdat de ziekenhuizen nog niet overspoeld worden, kan niet meer. Want zorg is meer dan enkel de ziekenhuizen.”