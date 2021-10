Patrick Lefevere geeft beloftevolle Belg Stan Van Tricht eerste profcontract

Van Tricht was het afgelopen seizoen aan de slag bij het continentale Nederlandse team SEG Racing Academy maar ging vanaf september ook aan de slag als stagiair bij het team van Patrick Lefevere. Dat leverde hem onder anderen een eerste profzege op in Gullegem Koerse.

Verder werd Van Tricht geselecteerd voor zowel het EK als het WK bij de beloften. Dit alles volstond voor Lefevere om Van Tricht een eerste profcontract aan te bieden. De inwoner van Boutersem is duidelijk opgezet met zijn promotie naar het profpeloton. “Uiteraard was ik blij toen ik het nieuws vernam”, klonk het. “Na mijn stageperiode had ik maar één wens: lid worden van The Wolfpack. Ik kende een heel fijne stage waarin we vijf van de zeven wedstrijden waaraan ik deelnam ook effectief wonnen. Waaronder eentje van mezelf. Ik wil de volgende jaren verder groeien en mezelf toeleggen op de klassiekers. Ik wil het team mee aan de top houden.”