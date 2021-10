Acht Vlaamse scholen bleven vandaag dicht door de vele besmettingen. Meer kinderen raken besmet en dat gaat vaak gepaard met een hogere virale lading. De stemmen om in te grijpen klinken dan ook steeds luider. “We kunnen de emotionele kaart niet blijven spelen. Als we de zorg willen beschermen, moeten we ingrijpen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.