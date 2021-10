COLUMN Limburgs Landschap: Kramsvogels

Ze zijn terug. Elk najaar duiken ze weer op in ons landschap: de kramsvogels. Je kan ze ontdekken in heel de provincie. Maar in mijn regio, het zuiden, heb je toch net wat meer kans om ze te zien. De reden: onze fruitboeren. Want aan afgevallen appels of peren kunnen ze gewoon niet weerstaan. In plantages waar rottend fruit onder de bomen is blijven liggen, vliegen er honderden rond. Tijdens het plukken van het fruit belandt er regelmatig wel een vrucht op de grond. Onbewust of omdat ze niet voldoet aan onze perfectionistische eisen. Een vlek, kuiltje of bultje willen wij niet als we dat lekkere fruit in onze winkelkar leggen. De kramsvogels zijn gelukkig minder kieskeurig.

Kramsvogels herkennen, is niet zo moeilijk als je ze goed kan bekijken. Het is de enige lijster met de combinatie van een warmbruine rug en vleugels, een grijze kop en stuit, een zwarte staart en een gevlekte borst met een prachtig geelbruine ondertoon. De gele snavel met de zwarte punt is de bonus die je erbij krijgt. Ooit was het een redelijk veel voorkomende broedvogel in ons landje. Maar de vogel is ondertussen - tot mijn spijt - een uitzondering geworden. Bij mij in de buurt broedde in de jaren 80 een mooie kolonie in een populierenaanplant. Ook tijdens het broedseizoen zoeken kransvogels, net als in de winter, graag elkaars gezelschap op. Er even gaan kijken, was een groot risico.

Kramsvogels zijn een beetje te vergelijken met kleine bommenwerpers. Als er gevaar dreigt, dan verdedigen ze zich met… strontjes. Ze vliegen boven de belager en ‘bombarderen’ hem massaal met hun uitwerpselen. Zo druipen roofvogels of andere predators dan ook, met een kwalijk geurtje, vaak af zonder prooi. Maar ook ik was toen wel eens het doelwit. De extra preek van mijn vrouwtje – als ik de stinkende kleren in de wasmand deed – kreeg ik erbovenop.