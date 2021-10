Digitalisering in apotheek in Beverst: "We moeten ons heel snel aanpassen"

De Vlaamse apotheken worden in sneltempo gedigitaliseerd. Zo werd de sis-kaart jaren geleden al vervangen door een softwareprogramma van My Care Net. Nu worden ook de doktersvoorschriften niet meer op papier gezet. Maar zijn de apotheken wel blij met die digitalisering?

“Als het internet werkt, is het fijn om met My Care Net te werken. Maar wanneer er internetproblemen zijn, ligt het systeem meteen plat en is het niet meer mogelijk om de verzekerbaarheid van de patiënten te checken”, vertelt Elke Govaerts, apotheker bij apotheek Vanmeer in Beverst in Bilzen. De opvolger van de sis-kaart is het online programma My Care Net. Hiermee kunnen apothekers de verzekerbaarheid van patiënten opvragen via de ziekenkassen. My Care Net belooft op hun website om de werkmethodes van zorginstellingen te versnellen en te vereenvoudigen. In de praktijk loopt dit echter niet altijd zo vlot.

Sinds 15 september 2021 zijn ook de papieren doktersvoorschriften grotendeels afgeschaft. De dokter zet het voorschrift nu op de identiteitskaart van de patiënt. De apotheekmedewerkers lezen de identiteitskaart in en kunnen vervolgens alle voorschriften van de patiënt terugvinden in een ‘cloud’. Hier zijn de medewerkers van apotheek Vanmeer wél tevreden over. “Dit systeem werkt vrij vlot. De patiënten hebben zelf minder zicht op de medicatie die ze nodig hebben doordat ze geen briefje meer krijgen. Daar bestaat wel een app voor, al is die nog niet bekend onder de mensen. In de apotheek proberen we de patiënten daarmee te helpen.”

Miscommunicatie

De softwarehuizen die onder andere My Net Care ontwikkelden, hebben vandaag als doel een betere samenwerking en digitale communicatie tussen de zorginstellingen. Dat is een grote uitdaging. Op dit ogenblik gebruiken dokters, ziekenhuizen, apotheken en specialisten verschillende softwaresystemen. De eerste stap is dus de werkwijze van alle zorginstellingen op elkaar afstemmen. “Nu werkt iedereen een beetje langs elkaar door. Door miscommunicatie tussen de zorginstellingen gebeuren nog vaak fouten. Dat zijn meestal kleine dingen, maar die fouten kunnen wel vermeden worden door betere communicatie”, aldus de medewerkers van apotheek Vanmeer.

Toch zijn zowel apotheekmedewerkers als patiënten enthousiast over de nieuwe, gedigitaliseerde werking bij de apotheek in Beverst. "Ondanks dat de nieuwe systemen nog in hun kinderschoenen staan, zouden mijn collega’s en ik zeker niet terug willen naar de oude manier van werken”, zegt Govaerts. “Het is voor zowel ons als voor de mensen die naar de apotheek komen even wennen. Telkens als we ons hebben aangepast, hebben we weer een positief gevoel bij al die vernieuwingen.”