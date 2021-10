BoCasa viert 100-jarige Maria Eersels

Eeuweling Maria Eersels is beter bekend als mevrouw Broux van de vroegere gelijknamige speelgoedwinkel in Hasselt. Mevrouw Broux was duidelijk in haar nopjes. Het personeel had de nodige versieringen aangebracht. Maria straalde van geluk op haar speciale feestje en genoot met volle teugen van de festiviteiten. De burgemeester kwam langs en er werd natuurlijk een glas champagne geheven.