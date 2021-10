Einde fietsseizoen Okra Koersel

De afsluitende rit was korter dan gewoonlijk, want er moest nadien nog gefeest worden. Normaal loopt het fietsseizoen van de eerste maandag van maart tot de laatste maandag van oktober. Door de coronaperikelen kon er echter pas gestart worden in de tweede helft van mei en waren er maar 22 ritten met een gemiddelde van 20 deelnemers. Weggids Lucien, Lisette en Michel deden alle tochten van 40 tot 50 km, wat neerkomt op ongeveer 1.000 km. Er werd één keer niet gestart door regen en verder hadden de fietsers ook drie keer regen tijdens een rit.

Na afloop werd er maandag lekker gesmuld, gedronken en gebabbeld. Tijdens de pauze droeg René Caubergs een hele dichtbundel voor en Fons Faes speelde deuntjes op zijn mondharmonica. Ondervoorzitter Jaak Poelmans bedankte weggids Lucien en de wegkapiteins Fons en André. Er werden dit jaar geen noemenswaardige valpartijen genoteerd en geen lekke band gereden. Weggids Lucien hoopt iedereen terug te zien op de eerste maandag van maart 2022. Dan start het 32ste jaar voor de groep fietsers van Okra Koersel.