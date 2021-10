Nieuw werkjaar bij Davidsfonds Tongeren afgetrapt

Met mondmasker en coronaproof bezochten de trouwe Davidsfonds-leden de fraai opgestelde boekenstanden in parochiecentrum Sint-Jan. Davidsfonds-leden en- vrijwilligers genoten van een aangename babbel bij een lekkere kop koffie of een glaasje wijn. Enkele topics uit het gepresenteerde jaarprogramma 2021-2022 zijn onder meer 'Toast Literair' op zondag 30 januari 2022 om 10 uur (een uitgebreid ontbijt met een lezing van Eddie Niesten met als thema 1968 voorbij/Jong in de sixties en seventies) en aansluitend de nieuwjaarsreceptie, een lezing van Jeroen Reyniers over het Reliekschrijn van 's Herenelderen (donderdag 3 februari 2022 om 20 uur), een lezing van Frank Tubex over 'Leonardo Da Vinci' (zondag 3 maart om 20 uur), een lezing van Jef Abbeel over 'Bedreigd wereldpatrimonium Christendom versus Islam' en een bezoek aan de vaste collectie in Musée Curtius Luik (zaterdag 30 april van 10 tot 16 uur).

Voor het volledige programma, zie www.tongeren.davidsfonds.be. Lid worden van het Davidsfonds kan via tongeren@davidsfonds.net.