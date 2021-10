Eerste audiowandeling in Rummen groot succes

In Rummen kan u sinds kort een prachtige audiowandeling maken. De gemeente Geetbets kon mede dankzij Leader subsidies een mooie tocht in elkaar steken. Zo is het eerste verhaal ingesproken door VTM-nieuwsanker Stef Wauters.

Afgelopen zondag ging de eerste audiowandeling in Rummen, een deelgemeente van Geetbets, door. Bij zo’n wandeling kan je door middel van een app een verhaal beluisteren tijdens het wandelen. Er zijn drie wandelingen gepland, Harry en Lotje en de magische kurk is de eerste wandeling die plaatsvond. Het verhaal gaat over twee Alvermannen, Harry en Lotje. Alvermannetjes zijn kleine wezentjes uit de volksverhalen die klusjes doen voor de mensen in ruil voor melk en koekjes.

In dit verhaal gaat het over het feit dat mensen elkaar niet meer kennen. Harry en Lotje gaan op avontuur om de orde te herstellen. “De gemeente probeert er een echte gezinswandeling van te maken”, vertelt Irina Van Goethem, deskundige van Vrije Tijd in Geetbets. “Het verhaal is dus geschikt voor alle leeftijden aangezien er gebruik gemaakt wordt van humor en knipogen naar volwassenen toe. Het verhaal van Harry en Lotje is ingesproken door Stef Wauters van VTM, hij is namelijk afkomstig van Geetbets.”

Subsidies

Het initiatief kwam van Leader Hageland, een organisatie die zich bezighoudt met de toeristische ontsluiting van de regio. Leader Hageland heeft ook een app, Happy Hageland. In deze app wilden ze Easy Travel integreren, een gratis platform waarop je bestaande wandelingen kan koppelen aan audioverhalen. Voor deze integratie wilde Leader Hageland een subsidie dossier indienen. Ze hebben gevraagd of de gemeente wilde meewerken aan het project.

Het dossier werd goedgekeurd en zo kreeg de gemeente Leader subsidies. Dit houdt in dat de gemeente zelf 40 procent van de kosten moet betalen en 60 procent van het bedrag bestaat uit subsidies. Uiteindelijk had de gemeente een mooi bedrag van 10.000 euro om het project te financieren. “Dit zorgde ervoor dat we goed konden uitpakken met hoogstaande, kwalitatieve kinderverhalen”, vertelt Irina enthousiast.

Buggyproof

“De eerste audiowandeling was een groot succes”, zegt Irina. “Er zijn nog twee andere wandelingen, De bokkenrijdersproeven in Grazen en Op avontuur met 6 pootjes in Geetbets.” Bovendien zijn de wandelingen ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Daarnaast is de wandeling ook getest en goedgekeurd door Buggyproof Walking, die testen of wandelingen te doen zijn met een kinderwagen. Ook honden zijn toegelaten tijdens de audiowandelingen. De wandelingen zijn volledig gratis en kunnen te allen tijde gewandeld worden. “Dankzij het grote succes denkt de gemeente er zelf aan om een boek te maken van de luisterverhalen”, aldus Irina Van Goethem. Genoeg redenen dus om de audiowandelingen eens uit te proberen.