Limburg opnieuw verrast door wasbeer: "Het is belangrijk om een melding te maken"

"Wasberen horen niet thuis in ons land en richten schade aan in de natuur", zegt bioloog Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Dinsdagavond was er weer een wasbeer gespot, deze keer in het Limburgse dorpje Niel-bij-As. Het is belangrijk om hiervan een melding te maken bij het Natuurhulpcentrum, zodat het dier wordt opgevangen.

De wasbeer is een invasieve soort die zich buiten gebieden vestigt waar ze normaal voorkomt. Duitsland was het eerste Europese land waar wasberen voorkwamen, waar ze tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden voor hun pels. Door bombardementen konden veel wasberen op de vlucht slaan. Ook werden ze in het verleden gehouden als huisdier of lieten jagers ze vrij ter aanvulling van de jacht. Zo is de soort uiteindelijk tot bij ons geraakt. Nu zijn ze vooral in de Ardennen te vinden, maar het feit dat ze ook al in Limburg ronddwalen, is problematisch.

Ze zijn nog niet met heel veel in België, maar opmerkelijk is de stijging ten opzichte van een paar jaar geleden. Aangezien extreme temperaturen geen gevolgen voor de wasbeer hebben, kunnen ze zich makkelijk voortplanten. “Dit jaar hebben we vijf wasberen opgevangen”, zegt Thoelen.

Dierentuin

Het dier liep dinsdagavond rond in de Varenlaan in Niel-bij-As. Buurtbewoner Timmy Steyls aarzelde niet. “Ik heb het Natuurhulpcentrum meteen gecontacteerd”, zegt hij. “Als er een melding gemaakt wordt, gaan wij de wasbeer meteen vangen om later te kunnen overplaatsen naar een dierentuin”, legt Thoelen uit.

Het Natuurhulpcentrum heeft een afspraak met de overheid om wasberen op te vangen. “Ze worden eerst in langdurige quarantaine geplaatst, gecastreerd en gezond verklaard voordat ze de buitenkooi in mogen”, aldus Thoelen. “Overplaatsing naar een dierentuin is belangrijk, want ze richten schade aan in de natuur. Ze horen hier niet thuis, rommelen in vuilnisbakken en eten alles. Zo kunnen ze zelfs een gevaar vormen voor pluimveehouders.”