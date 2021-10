COLUMN Salim Seghers: Lloret de Mar 34bis

Door Covid-19 is er al veel in duigen gevallen. Zo ook onze jaarlijkse fanreis naar Lloret de Mar in november 2020. Zeer veel mensen ontgoocheld: geen Middellandse zee, geen hotel, geen shows, geen buffet, geen vakantie zoals verhoopt. Het zou de 34ste editie geweest zijn. Vandaar de naam voor 2021: '34 bis'. Als jullie deze column lezen, zijn wij weer onderweg met zowat 800 medereizigers naar Lloret de Mar, naar een Spaanse hotelkamer die uitgeeft op de prachtige blauwe Middellandse zee. In de namiddag een wandeling kunnen maken op dat brede strand met nog 25 graden in je nek. Heerlijk toch.

De voorbereiding was echt niet eenvoudig. De meeste hotels zijn gesloten tot Kerstmis. Ons hotel gaat slechts één dag voor we aankomen open: niets dan blije gezichten in het hotel, in de winkelstraten, aan de cocktailbars op het strand, maar vooral bij onze mensen zelf. Eindelijk weer eens genieten van een weekje verlof, van vrijheid na 16 maanden van bubbels, mondmaskers en afstand houden. Weet je dat het hotelpersoneel (balie, toog, poetsvrouwen, keuken, zwembad...) al die maanden geen behoorlijk loon meer ontvangen heeft? Wist je dat vele souvenirwinkels, bodega's, restaurants, terrassen, discotheken en hamburgertenten al 16 maanden stilliggen? De luchthaven van Girona, zo dichtbij, is nog steeds gesloten. Alle vliegverkeer moet nu landen in Barcelona, daarna anderhalf uur met bussen rijden richting Lloret en een week later weer terug naar El Prat Airport, de luchthaven van Barcelona. Het moet een enorme financiële kater en opdoffer zijn voor het toerisme in Spanje, toch een grote bron van inkomsten voor dit vakantieland. Misschien komt het nu eindelijk weer goed?

Alle Belgische toeristen worden samen gepropt in de hotels die nog open zijn. Leuk is iets anders. Maar het voornaamste is en blijft de kwaliteit: lekker ontbijt en uitgebreid buffet, een heerlijke temperatuur, terrasjes bij de zee, alle winkels open en niet te vergeten onze prachtige avondshows met tien artiesten met als absolute top een 'masked singer'. Een artiest die, totaal gemaskerd, zoals in de tv-uitzending 'The Masked Singer', één liedje brengt. Het publiek mag via een formuliertje de naam raden. De prijs is niet niks: gratis mee naar Lloret in 2022 met alles erop en eraan. Dit alles is gepland voor maandagavond 1 november. Spanning troef natuurlijk. Ik zou jullie lezers al graag willen vertellen wie het is, maar dan weten morgen alle meegereisde toeristen het. En dan is de fun ervan af. Gsm, Facebook en Whatsapp zijn sneller dan de wekelijkse Buurtkrant. Eén ding kan ik je al verklappen: het is een ‘zij’.

Ik heb nu al weet van twintig Vlaamse zangers die deze week actief zijn in Lloret. Op de meeste rondreizende bussen lees je de namen van Vlaamse maatschappijen. Het Nederlands is hier een veel gesproken taal in de hotels, in de winkelstraat en op het strand. Veertien uurtjes rijden met de bus of twee uur vliegen naar Barcelona en je krijgt het gevoel van vakantie, zon en vrijheid. De batterijen weer opladen en energie opdoen voor de komende, koude wintermaanden. Als ik na die week Lloret thuiskom, ben ik doodmoe, maar zo gelukkig. Zoveel positieve reacties bij het uitzwaaien van de bussen: “Schrijf ons maar op voor volgend jaar.” Zou er in 2022 nog sprake zijn van Covid-19? Op naar de 35ste keer.