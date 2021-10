Deense scholieren bij Mosa-RT in Maaseik

Onder meer door corona misten de scholieren hun klasreis zowel naar Parijs als naar Londen. Dit Europees uitwisselingsproject met scholieren uit het Deense Skanderborg, maakt het goed. De Denen vertoeven deze week in Maaseik en meteen na de herfstvakantie, reizen de jongeren van Mosa-RT af naar Denemarken. Dit onder begeleiding van hun leerkrachten Johan Schrooten, An Tiesters en Maarten Hermans.Zij stelden zelf een dossier samen en dienden het in bij Europa in het kader van Erasmus+. Het uitwisselingsproject kent digitalisering als thema. Onder de naam Digitals days richt het zich niet alleen op digitalisering in de schoolomgeving. Ook de arbeidsmarkt en de totale leefwereld van jongeren komen aan bod. Binnen Erasmus+ is ook ruim aandacht voor cultuur. Zo wordt Maaseik verkend aan de hand van een stadswandeling met bijzondere aandacht voor Jan Van Eyck. Zaterdag eindigt het Deens bezoek en volgt het afscheid van de gastzinnen waar de jongeren verblijven. Helemaal afsluiten doen de Denen zoals het studenten betaamt. Ze bezoeken Maaseik by night daags voor hun afreis. Schrik dus niet als iemand in het Engels ergens een drankje bestelt of wanneer je Deens hoort praten in Maaseik.