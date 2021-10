Neos Maaseik viert 40-jarig bestaan

Het Aldeneikerhof was de aangewezen locatie. Een glaasje en enkele uitstekende hapjes en het mooie weer zorgden ervoor dat de stemming er al meteen inzat. "Tijdens het openingswoord stonden wij ook even stil bij enkele overlijdens die we onlangs gehad hebben. Daarna was het tijd voor ons diner dat een paar aangename onderbrekingen had. Zo kwam er een kaartengoochelaar voorbij en aan iedere tafel liet hij zijn onverklaarbare kunsten zien. Ook had één van onze bestuursleden gezorgd voor prachtige prijzen en viel de tombola en uiteraard deze prijzen erg in de smaak. Na het dessert werd er nog een tijdje nagenoten van de heerlijke middag samen."