Brits minister is duidelijk! Groot-Brittannië mikt op Tourstart in 2026

Groot-Brittannië is kandidaat om de start van de Ronde van Frankrijk in 2026 te organiseren, zo bevestigde de Britse minister van Financiën Rishi Sunak dinsdag in de hoofdstad Londen.

Daarnaast wordt er ook gemikt op etappes in Engeland, Wales en Schotland. Het moeten grand cru-jaren worden voor de Britse sport, want een jaar eerder willen ze ook het WK rugby voor vrouwen organiseren en is er de kandidatuurstelling voor het WK voetbal van 2030, in een co-organisatie met Ierland. Voor die plannen wordt er in totaal 40 miljoen pond (47,5 miljoen euro) vrijgemaakt.

Waar de Tour zou starten, is niet duidelijk. Er waren recent al ‘Grand Departs’ in London (2007) en Leeds/Yorkshire (2014). De Britse renners domineerden de voorbije jaren de Tour met winst voor Bradley Wiggins (1x), Chris Froome (4x) en Geraint Thomas (1x). Dat de wielersport momenteel hoge toppen scheert in het VK, is ongetwijfeld een bijkomende motivatie om ’s werelds meest gemediatiseerde wielerwedstrijd naar de andere zijde van het Kanaal te brengen.