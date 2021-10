OPROEP. Daar is het telewerk weer: zie jij het zitten om opnieuw van thuis uit te werken?

LEES OOK. Maand na de triomf wordt er verstrengd: zo wil het Overlegcomité de vierde golf indijken

Sinds 1 september is het in Vlaanderen niet langer aanbevolen om te telewerken, net als in Wallonië. Enkel wie in Brussel werkt, wordt nog aangemoedigd om de laptop thuis open te slaan. Maar het ziet er naar uit dat de regels rondt telewerk opnieuw verstrengd zullen worden. Ziet u het zitten om opnieuw van thuis uit te gaan werken? En zo nee, wat zijn dan de nadelen volgens u? Wilt u hierover getuigen in onze krant, laat het ons dan weten.

kosn