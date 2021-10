Chinese stad van vier miljoen inwoners in lockdown

De Chinese autoriteiten hebben dinsdag een lockdown opgelegd in Lanzhou, een stad van vier miljoen inwoners in het noordwesten van het land. Het aantal nieuwe besmettingen is er namelijk fors gestegen, en dat op honderd dagen voor de start van de Olympische Winterspelen in Peking.

In alle woonwijken van Lanzhou, de hoofdstad van de provincie Gansu, komt er een strikte controle op verplaatsingen, kondigde het stadsbestuur aan. Inwoners mogen enkel nog buitenkomen voor noodzakelijke aankopen, noodgevallen in verband met de pandemie of dringende medische behandelingen, luidt het.

China registreerde dinsdag 29 coronabesmettingen van lokale oorsprong. De meeste zijn gelinkt aan de verplaatsingen van een groep besmette toeristen.

Hoewel dat aantal misschien gering lijkt in vergelijking met de besmettingen die dagelijks vastgesteld worden in andere delen van de wereld, verhoogt China de waakzaamheid in de voorbereiding op de organisatie van de Olympische Winterspelen. Die starten op 4 februari 2022.

De Chinese autoriteiten, die een nultolerantiebeleid voeren tegen het virus, hebben snel gereageerd door nieuwe beperkingen op te leggen en massale screenings te organiseren.