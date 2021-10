Mega-operatie tegen Albanese drugstrafikanten: 130 huiszoekingen, meer dan 80 arrestaties verwacht

Op vraag van het federaal parket voeren honderden politiemensen van de federale gerechtelijke politie, met de steun van centrale diensten en de Speciale Eenheden, sinds dinsdagochtend een grootschalige antidrugsoperatie uit in verschillende delen van het land. Met ruim 130 huiszoekingen wil het gerecht een Albanees netwerk van drugstrafikanten oprollen dat zich gespecialiseerd heeft in de invoer en internationale verdeling van cocaïne en andere verdovende middelen. Zij gebruikten daarvoor België als draaischijf. Op de verlanglijst van de speurders staan de namen van meer dan 80 verdachten.

Het is al de derde mega-operatie die het federaal parket dit jaar tegen de georganiseerde drugswereld op het getouw zet. Begin dit jaar lag het zwaartepunt van het eerste onderzoek in en rond de haven van Antwerpen. Goed voor 200 huiszoekingen, 50 arrestaties en de inbeslagname van o.m. 17 ton cocaïne. Een goeie week geleden lag het epicentrum van het tweede mega-drugsdossier in Luik. Ook daar werden tientallen huiszoekingen uitgevoerd, werden tonnen drugs met een straatwaarde van om en bij de 80 miljoen euro, luxegoederen, wapens en cash geld in beslag genomen en 28 verdachten opgepakt. Tijdens deze operatie werden ook drugslaboratoria en -verpakkingsinstallaties ontmanteld, waar onder meer cocaïne klaar werd gemaakt voor de handel in de straat.

Zoals de vorige anti-drugsoperaties stroomt ook de actie van dinsdagochtend voort uit het feit dat de speurders erin geslaagd zijn het gecrypteerde berichtennetwerk Sky ECC te kraken, een systeem dat wijd verspreid is onder drugstrafikanten. Daarmee kunnen de speurders meeluisteren en -lezen wat de drugsmaffia allemaal van plan is. Toch duurt het telkens een, hele tijd alvorens de speurders ook tot de actie kunnen overgaan. “Je kan die berichten wel opvangen en ze ook begrijpen, maar je moet ook eerst in kaart brengen wie ze naar wie verstuurt en waar de handel effectief gebeurt”, aldus het gerecht. Voor het Luikse dossier bijvoorbeeld heeft het ongeveer drie jaar in beslag genomen alvorens het dossier klaar was olm tussenbeide te komen. Het dossier waarin vandaag tot de actie wordt overgegaan heeft ongeveer twee jaar diepgaand onderzoek gevergd.

“Koninkrijk van de cannabis”

Dat meer speciaal een Albanees netwerk geviseerd wordt, is geen wonder. De Albanese drugstrafikanten veroveren al sinds enkele jaren stormenderhand de drugshandel in Europa. Zij leggen zich daarbij toe op de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, maar leggen daarnaast in België en de ons omringende landen heel wat cannabisplantages aan. Een paar weken terug nog maar rolde de politie op vraag van het parket Halle-Vilvoorde een paar grote wietplantages op die door Albanezen waren aangelegd.

Tot voor enkele jaren was de Albanese drugsmaffia voornamelijk actief vanuit haar thuisland, waar ze enorme cannabisplantages konden aanleggen zonder dat de overheid hen een strobreed in de weg durfde te leggen. Maar sinds enkele jaren zijn de Albanese drugstrafikanten beginnen uitzwermen naar andere landen, waaronder voornamelijk België, Nederland, Engeland, Ierland en Duitsland. Deze kentering is het gevolg van twee grootscheepse operaties van de Albanese politie in 2014 en 2015 tegen het dorp Lazarat, in het zuiden van Albanië, dat zijn bijnaam “het koninkrijk van de cannabis” ruimschoots verdiende. Meer dan 60 ha aan landbouwgrond werd er besteed aan wietplantages , goed voor een jaarlijkse productie tot 900 ton cannabis met een straatwaarde van 4,5 miljard euro, het equivalent van de helft van het Bruto Binnenlands Product van Albanië .

Gedurende vele jaren was Lazearat een no go-zone voor de politie. Toen de Albanese overheid besloot om er toch schoon schip te maken, mondde dat uit in twee echte veldslagen. In 2014 werden daarvoor 800 Albanese politiemannen ingezet. Zij belegerden het dorp gedurende vijf dagen en toen zij het binnendrongen, werden zij onder vuur genomen vanuit alle huizen, niet alleen met geweren en pistolen, maar ook met raketlanceerders en mortiergranaten. Er vielen wonder boven wonder bij al dat geweld slechts vier doden.

De drugswereld gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Na de moord op Ibrahim Basha, lid van Albanese anti-terreureenheid RENEA, werd in 2015 een tweede operatie tegen Lazarat op het getouw gezet. Weer werden 400 agenten ingezet en weer kwam het tot een regelrecht vuurgevecht met de plaatselijke drugsbaronnen. Uiteindelijk werd het doel bereikt : Lazarat was niet langer het drugsparadijs van Albanië. De Albanese drugstrafikanten zijn dan maar uitgeweken om nieuwe wingebieden aan te leggen. Zij aarzelden daarbij niet om zelfs naar het heilige der heilige van de cocaïnehandel te trekken : Zuid-Amerika. Daar bouwden ze, hoe gek het ook moge klinken, de reputatie op betrouwbare handelspartner te zijn in de drugstrafiek. Een reputatie die ze met succes wisten uit te bouwen.

Het federaal parket geeft in de loop van de dag de eerste resultaten vrij van de actie van vandaag. (yb, cds, me)