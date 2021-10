Beste NBA-start in 25 jaar voor Chicago Bulls, ontketende ‘Greek Freak’ loodst Bucks naar zege

De Bulls gingen maandag met 108-111 winnen op bezoek bij Toronto Raptors en boekten zo hun vierde zege op rij in dit nieuwe seizoen. Zo beleven ze hun beste seizoensstart sinds 1996-1997, toen het team onder leiding van Michael Jordan op weg was naar zijn vijfde en tevens ook voorlaatste NBA-titel. Sinds 1998 was er voor de Bulls enkel nog maar een bijrol weggelegd in het kampioenschap. DeMar DeRozan was met 26 punten in de Scotiabank Arena tegen zijn ex-club Toronto de uitblinker bij de bezoekers.

Ook regerend kampioen Milwaukee Bucks mag terugblikken op een geslaagde seizoensstart. Onder aanvoering van een ontketende MVP Giannis Antetokounmpo gingen ze met 109-119 winnen op bezoek bij Indiana Pacers. Antetokounmpo nam daarbij dertig punten voor zijn rekening. Met drie zeges uit vier wedstrijden staan de Bucks op de derde plaats in de Eastern Conference.

Uitslagen:

LA Clippers - Portland 116 - 86

Atlanta - Detroit 122 - 104

Brooklyn - Washington 104 - 90

Miami - Orlando 107 - 90

Toronto - Chicago 108 - 111

Denver - Cleveland 87 - 99

Minnesota - New Orleans 98 - 107

Charlotte - Boston 129 - 140 (n.v.)

Indiana - Milwaukee 109 - 119