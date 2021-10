Nederlandse topschaatsers willen 20 miljoen euro om iconische ijsbaan Thialf voor sluiting te behoeden

Het belangrijkste schaatsstadion van Nederland dreigt haar deuren te moeten sluiten als er niet snel financiële hulp komt vanuit de overheid. Het olympisch seizoen gaat over drie dagen van start met het NK Afstanden, maar Thialf staat ondertussen onder dusdanig grote druk dat een groep succesvolle (ex-)schaatsers maandag een noodoproep naar Den Haag heeft verstuurd. De brief, in handen van De Telegraaf, is ondertekend door olympisch kampioenen als Sven Kramer, Ireen Wüst, Rintje Ritsma en Mark Tuitert.