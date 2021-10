Geen zorgen om Thibaut Courtois: scan brengt geen blessure aan het licht

Het was even schrikken toen de Limburger in de 89ste minuut kermend op de grasmat ging liggen, kort nadat hij de bal met links had weggetrapt. Courtois greep naar zijn rechterknie, ploegmaats kwamen paniekerig informeren. De doelman kwam overeind, speelde de wedstrijd uit en er leek geen vuiltje aan de lucht. Dat vermoeden werd even later bevestigd door coach Carlo Ancelotti die zei dat er niets aan de hand was.

Toch werd er maandag een scan genomen en die bracht, volgens Spaanse media, geen onverwachte blessure aan het licht. Dus gaat iedereen er vanuit dat onze landgenoot woensdag, in de partij tegen Osasuna, gewoon tussen de palen zal staan.