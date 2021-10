Australië kondigt dan toch ambitieuze doelstellingen aan: tegen 2050 volledig klimaatneutraal

Lange tijd weigerde de conservatieve premier Scott Morrison een concrete datum te noemen voor het bereiken van klimaatneutraliteit. Dinsdag heeft de regering echter aangekondigd dat ze de uitstoot van broeikasgassen tot nul wil reduceren tegen 2050. Morrison bereikte daarover een compromis met coalitiepartner NPA. De Nationale Partij van Australië steunt de steenkoolindustrie. Voor deze deal krijgt ze een extra post in het kabinet.

Het doel zal worden bereikt onder meer door waterstof, zonne-energie en langetermijnopslag goedkoper te maken. “Wij zijn wereldleider in zonne-energie”, zegt minister van Energie Angus Taylor. Een kwart van alle huizen haalt zijn elektriciteit nu al uit zonne-energie, aldus Taylor.

Morrison bendadrukte wel dat de beoogde reductiedoelstellingen tegen 2030 niet aangescherpt zullen worden. Daarbij wordt gevraagd de emissies tegen die tijd met 26 tot 28 procent te verminderen ten opzichte van 2005. Uit de laatste prognoses blijkt dat Australië op schema ligt om de uitstoot tegen 2030 met 30 tot 35 procent te verminderen, klinkt het.

Top in Glasgow

De COP begint komende zondag, 31 oktober, in de Schotse hoofdstad Glasgow. Het doel is om te bespreken hoe de in Parijs geformuleerde doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, en indien mogelijk zelfs 1,5 graden, kan worden bereikt. Daarvoor moeten alle landen actieplannen opstellen. Veel landen hebben echter nog geen plannen of ze gaan niet ver genoeg.

Hoewel Australië zwaar getroffen wordt door de klimaatverandering heeft het land lang geaarzeld om ambitieuze klimaatplannen vast te leggen. Tegelijkertijd is het land een van de grootste exporteurs van steenkool ter wereld en heeft het één van de hoogste percentages CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking. Morrison liet wekenlang in het midden of hij wel naar de klimaattop zou gaan. Hij bevestigde pas midden oktober zijn deelname.