Erik Van Looy (59) is niet langer vrijgezel: de presentator van ‘De slimste mens ter wereld’ is weer samen met Ingrid Parewijck, het topmodel waarmee hij eerder al drie jaar een koppel vormde. Dat schrijft Dag Allemaal.

Van Looy is notoir beschermend over zijn privéleven, maar na ballonnetjes in ‘De slimste mens’ en ‘De Cooke & Verhulst show’ weet het weekblad dat de presentator weer een relatie heeft met Ingrid Parewijck (42). De twee vormden al een koppel tussen 2017 en 2020, maar kwamen nooit samen naar publieke evenementen. Nu geven de twee het naar verluidt een nieuwe kans.

Parewijck was een van de eerste Vlaamse modellen die carrière maakte in New York. Zo was de Gentse onder meer aan de slag als gezicht van koffieproducent Lavazza en parfummerk Guerlain en stond ze meermaals op de cover van tijdschriften als ‘Elle’, ‘Vogue’ en ‘Marie Claire’. In de zomer van 2004 kwam het model nog in opspraak toen ze op de luchthaven van New York betrapt werd met enkele zakjes cocaïne. “Wat ik gedaan heb, was heel stom”, zei de dochter van een dokter er toen over. Ze heeft ook een 12-jarige zoon uit een vorige relatie met Stéphane Misseghers, de drummer van onder andere dEUS, Soulwax en Vive la Fête.