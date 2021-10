De Meilandjes krijgen hun Franse chateau maar niet verkocht

Hun woonboerderij in de Nederlandse Achterhoek konden Erica en Martien Meiland al met al vrij snel opnieuw verkopen. Maar het Franse chateau waarmee ze beroemd werden, staat na een jaar nog steeds te koop. “Het is ondertussen een blok aan het been geworden”, klinkt het bij Erica in de Nederlandse pers. “Het duurt allemaal veel te lang. Winst maken hoeft al niet meer. Als we alle gemaakte kosten kunnen recupereren, zijn we al tevreden.”

Momenteel staat het kasteel nog steeds te koop voor 998.000 euro. Die vraagprijs werd al eens verlaagd, maar zakt voorlopig niet meer. De Meilandjes, die zich binnenkort opmaken voor een kerstspecial waarin ze de Duitse kerstmarkten afstruinen, zeggen geen nieuwe plannen meer te hebben om nog eens te emigreren naar het buitenland. (tove)