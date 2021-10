De liefde overwint alles: Japanse prinses Mako is getrouwd

De Japanse prinses Mako (30) is dinsdag na jaren van controverse getrouwd met haar verloofde Kei Komuro, een gewone burger. Daarmee geeft ze haar koninklijke status op. Op de Japanse televisie was te zien hoe Mako de keizerlijke residentie in Tokio verliet en afscheid nam van haar familie.

Mako, de oudste dochter van kroonprins Fumihito, en haar voormalige klasgenoot Kei Komuro verloofden zich in september 2017. Hun huwelijk werd wel al een aantal keer uitgesteld, onder meer door een ruzie over een studielening van de ex-stiefvader van Komuro. Zolang die ruzie niet was opgelost, kon van een huwelijk volgens de vader van Mako geen sprake zijn. In april dit jaar gaf Kei aan te willen schikken met zijn ex-stiefvader. Het is onduidelijk of dat conflict intussen volledig is opgelost.

De keizerlijke instelling had eerder deze maand gezegd dat de huwelijksceremonie, het receptiebanket en andere rituelen niet zouden doorgaan vanwege de ophef over het financieel geschil. Ook zag Mako af van de afkoopsom die ze van de regering krijgt als ze trouwt. Japanse prinsessen krijgen traditiegetrouw zowat 150 miljoen yen (ongeveer 1,1 miljoen euro) als ze in het huwelijk treden met een gewone burger en dus hun titel, positie en lidmaatschap van het keizershuis verliezen.

Het koppel is van plan om na het huwelijk naar de Verenigde Staten te verhuizen, waar Komuro werkt bij een advocatenfirma.