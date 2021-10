Meer dan 5.000 coronabesmettingen per dag, meeste patiënten in ziekenhuis sinds mei

Tussen 17 en 22 oktober zijn dagelijks gemiddeld 5.300 nieuwe coronabesmettingen bevestigd in België. Het gaat om een toename met 75 procent tegenover de voorgaande week. Dat blijkt uit het cijferoverzicht van gezondheidsagentschap Sciensano.

Er werden 30 procent meer coronatesten afgenomen, gemiddeld zo’n 63.100 per dag. De positiviteitsratio is gestegen naar 8,5 procent: ruim één op de twaalf testen levert een positief resultaat op. Het reproductiegetal staat op 1,27, wat betekent dat het virus aan kracht toeneemt.

Ook de ziekenhuisopnames gaan opnieuw de hoogte in: tussen 19 en 25 oktober werd dagelijks gemiddeld 115 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een toename met 56 procent tegenover de voorgaande zeven dagen.

Er liggen nu 1.275 coronapatiënten in de ziekenhuizen, een stijging met 39 procent in een week tijd. Het is van eind mei geleden dat het er nog zo veel waren. Van de opgenomen Covid-patiënten hebben er 264 intensieve verzorging nodig (+14 procent).

Er stierven in de periode van 17 tot 22 oktober elke dag gemiddeld 13,3 mensen aan Covid-19. Ook dat is een toename, met 13 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Er zijn sinds het begin van de pandemie 25.889 coronapatiënten gestorven in België.

Intussen is 74 procent van de Belgische bevolking, of 86 procent van de volwassenen, volledig gevaccineerd.

