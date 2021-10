VN-veiligheidsraad komt bijeen naar aanleiding van toestand in Soedan

De Veiligheidsraad, die vijftien leden telt, zal dinsdagmiddag op vraag van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Estland, Ierland en Noorwegen wellicht een meeting achter gesloten deuren houden.

Volgens diplomaten zou gemikt worden op een gemeenschappelijke verklaring waar alle leden zich in kunnen vinden. Die zou beperkt blijven tot een uiting van ongerustheid maar geen veroordeling bevatten. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de staatsgreep wel al stellig veroordeeld en eiste de vrijlating van de premier en andere ambtenaren.

Staatsgreep

In het Noordoost-Afrikaanse land heeft het leger maandagochtend een staatsgreep gepleegd. De premier van Soedan, Abdallah Hamdok, is gearresteerd en naar een ‘onbekende locatie’ gebracht.

Dat schrijft het Soedanese ministerie van Informatie in een verklaring. Ook verschillende ministers en politici zouden zijn aangehouden. Generaal Abdel Fattah al-Burhan heeft de regering ontbonden en de noodtoestand uitgeroepen.

Hamdok werd gearresteerd nadat hij weigerde ‘een staatsgreep te steunen’, schrijft het ministerie. Volgens het communiqué werd hij door de ‘gezamenlijke strijdkrachten’ gevraagd om publiekelijk zijn steun uit te spreken voor de coup. Dit zou Hamdok geweigerd hebben, waarop hij werd meegenomen.

Zodra het nieuws van de arrestatie van Hamdok bekend werd trokken demonstranten in de Soedanese hoofdstad Khartoem de straat op om hun onvrede over de staatsgreep te betuigen. Het ministerie van Informatie had laten weten dat de premier oproept tot vreedzaam protest.

Toch vielen er zeker twaalf gewonden. Op videobeelden is ook te zien dat autobanden in brand worden gestoken en enkele straten door het leger zijn afgesloten.

Omar Hassan al-Bashir

Vorige maand werd volgens de Soedanese overheid nog een staatsgreep verijdeld, die zou zijn voorbereid door aanhangers van de voormalige Soedanese president Omar Hassan al-Bashir. Premier Hamdok omschreef de couppoging destijds als een ‘erge en gevaarlijke crisis’.

Het regime van al-Bashir werd in 2019 na massale demonstraties ten val gebracht. Daarna werd een overgangsregering ingesteld, die bestond uit militairen en verschillende burgergroeperingen. Het is, of was, de bedoeling dat er in het land uiteindelijk een regering komt die volledig uit burgers bestaat.