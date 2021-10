Riemst

In vrije basisschool ‘De Amber’ aan de Grote Straat in Val-Meer - die tot nog toe van het coronavirus gevrijwaard bleef - heeft de pandemie dan toch slachtoffers gemaakt. Na meerdere vaststellingen van besmetting in het derde leerjaar besliste directeur Eric Stassen om heel de klas in quarantaine te plaatsen tot na de herfstvakantie.