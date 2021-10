Diest

In de ziekenhuizen stijgt het aantal coronapatiënten verder. 43 patiënten vangen de vier ziekenhuizen in onze regio nu op, in een week tijd zijn er maar liefst 17 bijgekomen. Vooral in Diest stijgt het aantal patiënten sterk, het ziekenhuis opent opnieuw een aparte corona-afdeling en gaat bijna alle bezoek verbieden