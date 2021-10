Stroomleveranciers haken af: grootste groepsaankoop kan niet doorgaan

Grootste organisator van groepsaankopen voor energie iChoosr zag zich maandagavond genoodzaakt zowat 70.000 geïnteresseerden in te lichten over de uitzonderlijke situatie. “Het is de eerste keer in onze geschiedenis dat dit gebeurt”, zegt Dumalin. “De eerste keer in zo’n twaalf jaar dat het resultaat van de veiling ons geen voldoende scherp bod oplevert.”

Bij een groepsaankoop kunnen consumenten zich inschrijven om een aantrekkelijk tarief af te dwingen bij stroomleveranciers. Die doen dan een voordelig aanbod omdat ze op die manier een grote groep klanten zonder veel inspanning aan zich kunnen binden. iChoosr moet nu hun geplande groepsaankoop schrappen. Volgens Dumalin is dat een rechtstreeks gevolg van de marktsituatie. “Voornamelijk de energieprijzen die zo hoog staan, gecombineerd met de sterke schommelingen op de markt”, klinkt het. “Het zorgt ervoor dat het voor energieleveranciers heel moeilijk is en het veel risico’s inhoudt om een aanbod te doen dat veel scherper is dan gemiddeld wordt aangeboden.”

Wanneer iChoosr een nieuwe veiling zal organiseren, is niet duidelijk. “We hebben helaas geen glazen bol, we weten dus niet hoe de markt verder zal evolueren”, aldus Dumalin. “We gaan het natuurlijk wel opvolgen, er komen zeker nog veilingen in de toekomst.” De 70.000 consumenten en professionele klanten die zich inschreven voor de groepsaankoop, moeten nu elders een energiecontract afsluiten.

Engie geeft maandag geen antwoord op de vraag of het zich kandidaat stelde voor de mislukte groepsaankoop. Maar de klanten die vorig jaar gebruikgemaakt hebben van het aanbod, kunnen zich bij het aflopen van hun jaarcontract verwachten aan een verhoging van hun energietarief.