Jeugdopleiding Standard levert meeste spelers af in Europa, Anderlecht Belgische topleverancier voor grote competities

Geen verrassing: Ajax is de club die de meeste spelers uit de jeugdopleiding levert die op dit moment actief zijn in de 31 grootste competities van Europa. Dat blijkt uit cijfers van het CIES Football Observatory. Standard is de Belgische hoofdleverancier, maar Anderlecht leidde het meest spelers op die momenteel aan de slag zijn in de vijf grootste competities.