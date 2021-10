Napoli-spits Osimhen werd slachtoffer van racisme tijdens duel tegen Roma

Victor Osimhen, de Nigeriaanse spits van Napoli, was zondag het mikpunt van racistische kreten tijdens de competitiewedstrijd tegen AS Roma (0-0) in het Stadio Olimpico. De Italiaanse liga maakte maandag bekend een onderzoek te starten.

De 22-jarige ex-speler van Charleroi is het zoveelste slachtoffer van racisme in de Italiaanse competitie. Sinds er opnieuw toeschouwers zijn toegelaten in de stadions na ruim een jaar zonder publiek door corona, werden al heel wat incidenten geregistreerd in de Laars. De aanvoerder van de Italiaanse nationale ploeg, Giorgio Chiellini, zei zelfs zich te schamen nadat Napoliverdediger Kalidou Koulibaly (ex-Genk) racistische kreten over zich heen kreeg in het duel tegen Fiorentina. Het overkwam Romelu Lukaku ook toen hij vorig seizoen bij Inter het mooie weer maakte.