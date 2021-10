Liefst twee maanden lang stonden een Canadese mama en haar dochter elke ochtend op met lawaai in de straat. Er waren heel wat werken bezig rondom hun huis en onder andere het voetpad kreeg een update. Vrijdag was het zo ver: ze konden de nieuwe stoep bewonderen terwijl een van de arbeiders nog de laatste werkjes aan het uitvoeren was. Maar dat liep fout af.